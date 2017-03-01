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В Латвии повышается акциз на алкоголь ({{commentsTotal}})

В связи с разной акцизной политикой в Латвии цены на алкоголь значительно ниже, чем в Эстонии. Автор: Scanpix
Экономика
Экономика

В среду в Латвии вступили в силу повышенные ставки акциза на алкогольную продукцию.

Повышение акциза осуществляется в соответствии с законом, предусматривающим поэтапное повышение акциза на алкоголь с 2015 года до 1 марта 2018 года, сообщил в среду, 1 марта, портал TVNET.

Больше всего повышение ставок акциза затронет крепкие алкогольные напитки — так, акциз за литр водки крепостью 40 градусов повышается на 20 евроцентов до 5,80 евро. В результате литровая бутылка водки может подорожать на 24 цента с учетом налога на добавленную стоимость.

Акциз на пиво повышается до 4,5 евро, на вино — до 78 евро за 100 литров, на сброженные напитки — до 78 евро за 100 литров, акциз на спирт и крепкие алкогольные напитки — до 1450 евро за 100 литров.

Для малых пивоварен акцизный налог на первые 10 000 гектолитров пива, произведенного в календарном году, составит 50% от установленной ставки.

Редактор: Андрей Крашевский

алкогольакцизы


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