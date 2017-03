Юхан Паадам: победителя Eesti Laul предсказать невозможно

Eesti Laul

"По моим предположениям и по мнению моих друзей-экспертов, из десяти финальных песен в лидеры метят сразу восемь. При этом соперничество не ограничивается какими-то парами, вроде того, кто станет первым, кто – вторым. В борьбе за лучший рейтинг участвует симбиоз как минимум восьми песен, при этом каждая из них может сказать свое веское слово в финале", - прокомментировал Юхан Паадам грядущий финал конкурса Eesti Laul 2017.

Юхан Паадам все же соглашается выделить пять, наиболее вероятных с его точки зрения, претендентов на победу. Это Лийз Лемсалу, Керли, Койт Тооме и Лаура, Whogaux & Карл-Кристьян feat Майан и Элина Борн.

"Представлены песни как с традиционным, так и более модерновым саундом, а наибольшая интрига состоит в том, совпадут ли ожидания жюри и публики, или же они будут противоположными", - добавляет Паадам.

Если эстонский букмекерский портал OlyBet видит в качестве победителя песню Керли "Spirit Animal", шансы которой на победу оцениваются почти один к двум, то Юхан Паадам предрекает выход на евросцену Лийз Лемсалу с песней "Keep Running".

"В ситуации, когда отсутствует явный лидер или хотя бы группа лидеров и никто заметным образом не выделяется, я предлагаю Лийз лишь в качестве одного из возможных вариантов", - осторожен Юхан Паадам в своих прогнозах.

Согласно коэффициентам OlyBet, Лийз Лемсалу скорее аутсайдер – ее шансы на победу составляют лишь один из тридцати одного. Гораздо вероятнее, что билеты в Киев помимо Керли могут достаться дуэту Койта Тооме и Лауры с песней "Верона" (коэффициент 2,5) или Ариадне с песней "Feel Me Now" (один шанс из десяти). Сравнительно одинаково невысоко оцениваются песни Элины Борн "In or Out" и Расмуса Ряндвеэ "This Love" (коэффициент у обоих - 11).

"Все это может запросто измениться, а свое непредсказуемое влияние, без сомнений, окажет и живое выступление в субботу. Так что вынужден повториться: на этот раз предсказать победителя Eesti Laul практически невозможно!" - остается Паадам верен себе.

Финал Eesti laul 2017 пройдет в концертном зале Saku Suurhall 4 марта в 19:00.

Прямую трансляцию на телеканале ETV+ будут вести Юлиия Календа и Александр Хоботов, также ее можно будет посмотреть и на портале rus.err.ee.