Юхан Паадам: победителя Eesti Laul предсказать невозможно

Eesti Laul

Многолетний генеральный продюсер конкурса Eurolaul и генеральный продюсер 47 конкурса песни "Евровидение" Юхан Паадам признает, что победителя нынешнего эстонского отборочного конкурса Eesti Laul настолько сложно предсказать, что из десяти финалистов целых восемь имеют все шансы на поездку в Киев.

"По моим предположениям и по мнению моих друзей-экспертов, из десяти финальных песен в лидеры метят сразу восемь. При этом соперничество не ограничивается какими-то парами, вроде того, кто станет первым, кто – вторым. В борьбе за лучший рейтинг участвует симбиоз как минимум восьми песен, при этом каждая из них может сказать свое веское слово в финале", - прокомментировал Юхан Паадам грядущий финал конкурса Eesti Laul 2017.

Юхан Паадам все же соглашается выделить пять, наиболее вероятных с его точки зрения, претендентов на победу. Это Лийз Лемсалу, Керли, Койт Тооме и Лаура, Whogaux & Карл-Кристьян feat Майан и Элина Борн.

"Представлены песни как с традиционным, так и более модерновым саундом, а наибольшая интрига состоит в том, совпадут ли ожидания жюри и публики, или же они будут противоположными", - добавляет Паадам.

Если эстонский букмекерский портал OlyBet видит в качестве победителя песню Керли "Spirit Animal", шансы которой на победу оцениваются почти один к двум, то Юхан Паадам предрекает выход на евросцену Лийз Лемсалу с песней "Keep Running".

"В ситуации, когда отсутствует явный лидер или хотя бы группа лидеров и никто заметным образом не выделяется, я предлагаю Лийз лишь в качестве одного из возможных вариантов", - осторожен Юхан Паадам в своих прогнозах.

Согласно коэффициентам OlyBet, Лийз Лемсалу скорее аутсайдер – ее шансы на победу составляют лишь один из тридцати одного. Гораздо вероятнее, что билеты в Киев помимо Керли могут достаться дуэту Койта Тооме и Лауры с песней "Верона" (коэффициент 2,5) или Ариадне с песней "Feel Me Now" (один шанс из десяти). Сравнительно одинаково невысоко оцениваются песни Элины Борн "In or Out" и Расмуса Ряндвеэ "This Love" (коэффициент у обоих - 11).

"Все это может запросто измениться, а свое непредсказуемое влияние, без сомнений, окажет и живое выступление в субботу. Так что вынужден повториться: на этот раз предсказать победителя Eesti Laul практически невозможно!" - остается Паадам верен себе.

Финал Eesti laul 2017 пройдет в концертном зале Saku Suurhall 4 марта в 19:00.

Прямую трансляцию на телеканале ETV+ будут вести Юлиия Календа и Александр Хоботов, также ее можно будет посмотреть и на портале rus.err.ee.