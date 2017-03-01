Изабелла Рийтсаар: через 20 лет мы также болезненно будем говорить об изучении языка

Мнение

Директор Таллиннской Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар уверена, что двуязычие делает жизнь человека легче, однако проблемы с изучением языка, с которыми школы в Эстонии борются десять лет, вероятно будут еще 20 лет.

Эстонский телеканал ETV+ и латвийский – LTV7 вечером 1 марта проведут телемост, во время которого специалисты сферы образования сравнят проблемы двуязычия и постараются найти решения, которые бы помогли в будущем. Корреспондент ERR побеседовала с участницей телемоста – директором Паэской гимназии Изабеллой Рийтсаар, чтобы получить представление о настроениях среди русскоязычной молодежи и педагогов. Рийтсаар, которая поддерживает принцип языкового погружения, считает, что плавный и безболезненный переход к обучению на эстонском языке в ближайшее время организовать не удастся.

Легко ли дети из русскоязычных семей адаптируются в Эстонии? Хорошо ли они ориентируются в эстоноговорящем обществе?

На мой взгляд, дети хорошо адаптируются к любой среде, главное, чтобы она была безопасной и интересной для них. Если ребенок участвует в программе языкового погружения уже с детского сада, то в школе с языковой адаптацией особых проблем не возникает.

Каков пример вашей школы, как справляются ваши ученики? Какие основные проблемы?

У учеников нашей школы, которые закончили обучение на базе языкового погружения, нет проблем с языком, дальнейшим обучением и трудоустройством. Многие наши ученики по окончании гимназии сдают экзамен на уровень С1. В прошлом году ученики 9с класса, то есть класса с поздним языковым погружением, успешно сдали итоговый экзамен – их средний балл был 95. За этим стоит очень хорошая работа учителя, учеников и родителей. Проблема в нехватке учителей и с переубеждением родителей.

Сколько русскоязычных детей и взрослых двуязычны? Почему эстонский язык не запоминается, причина в отношении или в каких-то объективных обстоятельствах?

Сегодня много двуязычных людей, это я вижу по родителям наших учеников. Дети, закончившие классы с языковым погружением, успешно учатся по модели 60/40 в гимназической ступени. Русскоговорящим ученикам в гимназии намного сложнее, могу сказать на примере нашей школы. Причин, почему эстонский язык не запоминается, много – отношение, интеллектуальные способности, отсутствие хороших учителей и т.д.

Исключения, о которых ходатайствуют русскоязычные школы, помогут или будут сдерживать обучение эстонскому языку?

У людей должна быть возможность выбора. Силой успеха не достичь. Школы, которые выбрали другой путь, наверное нашли вариант, как достичь ожидаемого от них результата. У них есть поддержка государства и города. Методов обучения и стратегий много.

Как способствовать развитию двуязычия и лучшей интеграции в общество? Что мотивирует русскую молодежь, чтобы у них возник интерес к изучению эстонского языка?

Ответ на этот вопрос ищут дано, но однозначного ответа нет. Изучение языка – это работа. Не все мотивированы ее делать. В детстве изучать язык гораздо легче, так как все происходит через игру и активную деятельность. На мой взгляд, надо раньше начинать. Хорошая мысль – создание школы языкового погружения. С интересом жду их опыта.

Должна ли Эстония переживать из-за молодежи, уезжающей учиться в Россию или вы поддерживаете стремление получить высшее образование в России? Возвращаются ли молодые люди после этого в Эстонию?

Я поддерживаю любой выбор. Если российский вуз бросает молодым людям вызов, то почему бы и нет. Другой вопрос, сможет ли Эстония потом предложить молодым специалистам интересную работу. Сегодня молодые люди мобильны, живут там, где есть работа и хорошее качество жизни. Среди моих знакомых есть молодежь, которая получила хорошее образование в России и нашла применение своим знаниям в Эстонии.

Как вы думаете, спустя 10-20 лет мы также болезненно будем говорить об обучении языку и двуязычии или будет найдено какое-то решение?

Может быть я пессимист, но думаю, что будем также говорить. Переход на эстонский язык обучения в Эстонии согласно государственной учебной программе начали в 2007 году, и где мы сегодня?!

Проблемы двуязычного образования в Эстонии и Латвии обсудят в эфире ETV+ вечером 1 марта. Начало телемоста в 20:20. Повторы передачи можно будет посмотреть 4 марта в 11:30 и 7 марта в 11:20 на телеканале ETV+.