Фийон не намерен выходить из президентской гонки, несмотря на вызов в суд

За рубежом

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон заявил о намерении продолжать предвыборную борьбу, несмотря на получение повестки в суд по делу о хищении государственных средств и фиктивном трудоустройстве в связи с выплатой его жене Пенелопе крупных сумм из парламентских фондов.

Об этом сам политик заявил на срочно созванной пресс-конференции в своем избирательном штабе в Париже, сообщило в среду, 1 марта, агентство ТАСС.

Фийон подтвердил, что получил повестку в суд на 15 марта по делу о хищениях. Как подчеркнул кандидат в президенты, он не намерен игнорировать эту повестку, однако обвинения считает необоснованными. "Я предстану перед судьями, я уважаю наши институты, я выскажу им свою правду", - указал политик, заявив, что обвинения против него носят политический характер и являются угрозой демократии.

"Я не отступлюсь, не сдамся, не сниму свою кандидатуру, я пойду до конца, поскольку вызов брошен демократии в целом, - сказал он. - Это попытка политического убийства, попытка убить президентские выборы и наш проект по возрождению страны".

Ранее французские СМИ сообщили о вызове в суд Фийона и его супруги Пенелопы в связи с расследованием громкого скандала о ее предполагаемом фиктивном трудоустройстве в качестве помощницы Фийона в парламенте Франции. Политик в последний момент отменил свой визит на Сельскохозяйственную выставку в Париже и с утра среды проводил срочные консультации с самыми влиятельными политиками своей партии, включая экс-президента республики Николя Саркози и мэра Бордо Алена Жюппе.

Он также созвал экстренное совещание своего штаба, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Ранее Фийон утверждал, что его против него будут выдвинуты официальные обвинения, он выйдет из президентской гонки.

"Пенелопагейт"

Скандал вокруг возможного хищения Фийоном государственных средств путем создания фиктивных рабочих мест разразился после серии публикаций в газете Le Canard Enchaine. По ее данным, супруга политика Пенелопа Фийон получила в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты помощников парламентариев, не менее 600 тыс. евро.

Сам Франсуа Фийон утверждает, что его супруга выполняла работу помощника, однако многочисленные депутаты сообщили, что никогда не видели ее в Национальном собрании.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Крайний срок для выдвижения кандидатур - 17 марта.