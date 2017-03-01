СМИ: Фийон и его жена получили повестки в суд

За рубежом

По информации французских СМИ, кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа, по всей вероятности, получили повестки в суд по делу о хищении государственных средств и фиктивном трудоустройстве, а сам Фийон в среду отменил посещение сельскохозяйственной выставки и созвал срочное заседание своего предвыборного штаба.

Об этом в среду, 1 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на французские издания Le Journal du Dimanche и Le Figaro.

Фийон и его супруга обязаны явиться в суд в связи с расследованием громкого скандала о предполагаемом фиктивном трудоустройстве его супруги Пенелопы в качестве его помощницы в Национальном собрании (нижняя палата парламента). Дата явки в суд — 15 и 18 марта соответственно.

Ранее Фийон в последний момент неожиданно отменил свой визит на Сельскохозяйственную выставку в Париже. Никаких объяснений в связи с этим приведено не было, но сообщается, что политик намерен выступить в среду с официальным заявлением в своем предвыборном штабе.

Как сообщает Le Figaro, Фийон провел срочные консультации с самыми влиятельными политиками своей партии, включая экс-президента республики Николя Саркози и мэра Бордо Алена Жюппе, которые были его главными соперниками на праймериз в ноябре прошлого года. Не исключается, что Жюппе будет лично присутствовать на выступлении Фийона.

Кроме того, кандидат в президенты созвал совещание своего штаба, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. "Мы проводим совещание с самого утра, чтобы оценить обстановку из-за развития судебных событий. Повестка в суд меняет многое, но ничего пока не решено, сейчас идет большая дискуссия между самыми влиятельными политиками относительно дальнейшего хода кампании", - цитирует Le Figaro источники в партии "Республиканцы".

"Пенелопагейт"

Скандал вокруг возможного хищения Фийоном государственных средств путем создания фиктивных рабочих мест разразился после серии публикаций в газете Le Canard Enchaine. По ее данным, супруга политика Пенелопа Фийон получила в период с 1998 по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты помощников парламентариев, не менее 600 тыс. евро.

Сам Франсуа Фийон утверждает, что его супруга выполняла работу помощника, однако многочисленные депутаты сообщили, что никогда не видели ее в Национальном собрании.

Президентские выборы во Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Крайний срок для выдвижения кандидатур - 17 марта.