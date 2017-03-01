В Финляндии вступил в силу закон об однополых браках

За рубежом

В Финляндии 1 марта вступил в силу закон о т. н. равноправном браке, в котором брак определяется как союз двух лиц, а не как союз мужчины и женщины.

Ранее однополые пары могли регистрировать свои отношения в магистрате. Теперь, со вступлением в силу нового закона о равноправном браке, регистрация брака как форма юридического оформления отношений отменяется, сообщило в среду финское телерадиовещание Yle.

В магистратах сообщают, что десятки однополых пар изъявили желание заключить брак еще до конца недели. Финская Евангелическо-лютеранская церковь выступила против венчания таких пар, но отдельные священники готовы венчать и однополые пары.

Парламент Финляндии принял закон в октябре 2014 года, за него проголосовали 105 депутатов из 200, против были 95 депутатов. Президент Саули Ниинисте подписал его в феврале 2015 года.

Как отмечает агентство Интерфакс, Финляндия стала 12-м государством в Европе, в котором однополым парам законодательно предоставлено право заключения брака.