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Государство оплатит предпринимателям 60% стоимости подключения к инфраструктурным сетям ({{commentsTotal}})

Государство оплатит бизнесу подключение к инфраструктурным сетям. Автор: Фото: Reuters/Scanpix
Экономика
Экономика

Правительство принципиально одобрило представленные министром предпринимательства и информационных технологий Урве Пало основы программы подключения предпринимателей к инфраструктурным сетям, если прибыльность их бизнеса после этого повысится минимум на 10%.

"Эта программа предназначена предпринимателям, которым необходимо инвестировать в подключение к сетям электропитания и водоснабжения, канализации или связи либо в повышение их пропускной способности", – пояснила министр.

При этом прибавочная стоимость у предпринимателя, получившего субсидию на сетевое соединение, должна повыситься минимум на 10% из расчета на одного работника в сравнении с предыдущим уровнем. "Если в рамках пилотной программы могли ходатайствовать о субсидии только действующие предприятия, то в целом создаваемая мера будет распространяться и на начинающих предпринимателей. Наша цель – содействовать новым инвестициям и поддержать запуск нового бизнеса", – подчеркнула Пало.

Ходатайства о субсидии могут подавать предприятия со всей Эстонии, за исключением Таллинна и Тарту вместе с их окрестными волостями. Минимальное самофинансирование предпринимателя для получения субсидии составляет 40%. Сумма дотации варьируется в пределах от 5000 до 100 000 евро.

Помимо сетей электроснабжения, можно ходатайствовать о субсидии на подключение к водоснабжению и канализации, а также сетям связи. Можно запросить субсидию и на сооружение сетевого подключения, и на повышение пропускной способности имеющегося. Предприниматель может ходатайствовать о субсидии и на комбинацию подключений к разным сетям при условии, что общая сумма субсидии не превысит 100 000 евро или 40% суммарной стоимости проектов.

 

Редактор: Артур Тооман



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