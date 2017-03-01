Школы должны платить за исполнение авторских произведений на концертах

Эстония

Во вторник Госсуд постановил, что школы обязаны платить авторам лицензионную плату за использование их произведений на открытых концертах.

Госсуд рассматривал дело о том, когда школы, организующие концерты, должны платить лицензионную плату Ассоциации эстонских авторов, сообщил портал uudised.err.ee.

Представляющая ассоциацию Мари Муст, адвокат по торговым маркам адвокатского бюро Ellex Raidla, заявила, что закон об авторских правах предусматривает плату за использование произведений, в том числе при их публичном исполнении, кроме особых случаев, предусмотренных законом.

В законе есть исключение, касающееся исполнения произведений в ходе учебного процесса, и Госсуд анализировал, на какие организованные школой концерты оно распространяется.

"Лицензию не нужно оплачивать в том случае, если имеется дело с закрытым школьным мероприятием, где выступают ученики и учителя этой школы, а зрители на мероприятии — ученики данной школы и их родители", - отметила Муст.

По словам адвоката, Госсуд постановил, что лицензионную плату следует платить в том случае, если мероприятие открыто для публики вне школы, при этом концерт рекламируется, и на него продают билеты.

"Проходит мероприятие в стенах школы или за ее пределами — в данном случае не имеет значения", - добавила Муст.