Ударившая сожителя ножом женщина из Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 6 лет

Ида-Вирумаа

В среду, 1 марта, вступил в законную силу обвинительный приговор суда в отношении жительницы Кохтла-Ярве Анастасии Наставниковой (23). Она была признана виновной в причинении тяжких телесных повреждений своему сожителю.

Как следует из решения Тартуского окружного суда, Наставникова проведет в тюрьме шесть лет.

14 апреля 2015 года ночью в квартире дома на улице Сыпрусе в Кохтла-Ярве женщина ударила кухонным ножом своего 25-летнего сожителя, нанеся ему опасные для жизни травмы. К счастью, врачи смогли спасти пострадавшего.

Инцидент произошел в ходе семейной ссоры, возникшей во время совместного распития алкогольных напитков.