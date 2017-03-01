rus.err.ee

Путин признал провалы антидопингового контроля в России ({{commentsTotal}})

Президент РФ Владимир Путин. Автор: Фото: ТАСС/Scanpix
Спорт
Спорт

Президент России Владимир Путин признал, что система ангтидопингового контроля в стране не сработала, но отверг обвинения в государственной поддержке допинга.

Об этом Путин заявил на совещании в Красноярске по подготовке к Универсиаде 2019 года, сообщила в среду Русская служба Би-би-си.

"Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина", - сказал президент РФ, добавив, что Следственный комитет выяснит, кто виноват в этой ситуации.

По мнению Путина, в России необходимо учесть выводы комиссии Макларена и требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). "Надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга", - сказал он.

При этом российский лидер раскритиковал выводы доклада ВАДА, подготовленного канадским юристом Ричардом Маклареном, согласно которым в России существует система государственная система поддержки допинга.

Он также назвал безосновательными претензии к России "о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины". Путин напомнил, что пробы российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи хранились не в России, а если в момент их передачи к ним были какие-то претензии, то они должны были быть отмечены в специальных протоколах.

"Мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, - сказал он. - Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение".

"Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", - добавил Путин.

Путин также заявил, что власти планируют наладить "строгую, действенную и эффективную систему борьбы с допингом" с привлечением российских и иностранных специалистов.

Допинговый скандал в РФ

В декабре 2016 года ВАДА представила вторую часть доклада о допинге в России комиссии Макларена. В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допингом, а при участии государства была создана система использования допинга и подмены допинг-проб. Согласно докладу, эту система начала формироваться в 2011 году после неудачного выступления российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере и окончательно сформировалась к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.

Первая часть доклада была представлена в июне 2016 года. В ней утверждалось, что в манипуляциях с допинг-пробами в Сочи участвовали министерство спорта и ФСБ.

Между тем российские власти отрицают наличие в России системы поддержки допинга и возлагают вину на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который покинул Россию и стал информатором ВАДА.

Ранее Путин заявил, что Родченков, который работал в Канаде до того как возглавил антидопинговую лабораторию в Москве, "таскал сюда всякую гадость". В России против него возбуждено уголовное дело.

Из-за допингового скандала часть российской сборной не смогла поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в прошлом году.

Российские власти при поддержке ВАДА сейчас пытаются реформировать систему контроля за допингом в России.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Путин признал провалы антидопингового контроля в России
В Латвии повышается акциз на алкоголь
Члены правления организаций не могут получать отцовский отпуск

Вниманию садоводов: из России в Эстонию запрещено ввозить семена овощей

Жители Кохтла-Ярве могут вызвать спасателей для бесплатной консультации

Европарламент и Совет ЕС согласовали условия отмены виз для украинцев

В результате переговоров между представителями Европарламента и Совета Евросоюза достигнута договоренность об условиях безвизового режима для граждан Украины.

ФОТО: в Эстонии с визитом находится глава МИД Германии

Миксер: Россия ведет себя рационально, поэтому поддается сдерживанию НАТО

ФОТО: Зигмар Габриэль дал интервью ERR в новой студии "Актуальной камеры"
Мнение / Интервью
Игорь Лысов подумывает об участии в конкурсе на пост худрука Русского театра

На следующей неделе истекает срок подачи заявлений от претендентов на пост художественного руководителя Русского театра. Занимающий сейчас эту должность Игорь Лысов вопреки своим прежним заявлениям все же не исключает, что и он примет участие в конкурсе.

Елена Скульская: Не хочется свободы в натуральную величину
Виталий Белобровцев о речи Кальюлайд: бесшовное общество или лоскутное одеяло
Яна Тоом: журналисты не вступились за Sputnik в скандале с Репс из страха перед КаПо
Ида-Вирумаа
Ударившая сожителя ножом женщина из Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 6 лет
Нарвские учителя подписали коллективный договор с городскими властями
Белорусский нападающий Дмитрий Ковб в новом сезоне будет играть за "Нарва-Транс"
С 1 марта Нарвский департамент архитектуры и планирования возглавит Иван Сергеев
ЦУ "Нарвская Александровская церковь" закрылось
Выбор редакции
Ласнамяэская гимназия: преподавание по системе "60 на 40" себя не оправдало
Эдгара Сависаара избрали в правление ласнамяэского отделения Центристской партии
За рубежом
Фийон не намерен выходить из президентской гонки, несмотря на вызов в суд
В Финляндии вступил в силу закон об однополых браках
Во Франции полицейский снайпер случайно ранил двоих во время выступления Олланда
Россия и Китай наложили вето на резолюцию СБ ООН о санкциях против Сирии
Президент США выступит с речью перед обеими палатами Конгресса
В Берлине прошла спецоперация по пресечению деятельности экстремистского молельного дома
Эстония
Население Таллинна превысило 444 000 человек

По данным регистра народонаселения, в Таллинне по положению на 1 марта 2017 года были зарегистрированы 444 215 человек.

Пярнуские спасатели помогли двум латвийским рыбакам вернуться на берег
Департамент шоссейных дорог рекомендует не торопиться с переходом на летнюю резину
Экономика
Государство вернуло жителям Эстонии свыше 65 млн евро переплаченного подоходного налога  
ОЭСР рекомендует Эстонии снизить долю горючего сланца в национальной экономике
Государство оплатит предпринимателям 60% стоимости подключения к инфраструктурным сетям
Спорт
Полузащитник Эйно Пури усилил тартускую "Таммеку"
В четвертьфинале Кубка Эстонии "Нымме Калью" встретится с "Инфонетом"
Российский полузащитник Денис Поляков будет играть за "Нарва-Транс"
Известная советская гимнастка Ольга Корбут продала свои медали
На Тартуском марафоне победу праздновали представители Франции
Форвард "Инфонета" Альберт Проза: при счете 3:0 намного приятнее входить в игру
Новым разыгрывающим "Калева/Крамо" может стать Бранко Миркович
В воскресенье "Инфонет" и "Флора" разыграют Суперкубок
Айвар Рехемаа финишировал 34-м в лыжном скиатлоне на ЧМ в Лахти
Культура
В Нарве пройдет бесплатный концерт в память о старом городе

В Нарвском замке 6 марта пройдет концерт, посвященный Дню памяти старой Нарвы.

"Оскар" за лучший фильм года получил "Лунный свет", ранее победителем ошибочно объявили "Ла-Ла Ленд"
ФОТО: Дом новостей ERR украсят работы-победители художественного конкурса
Eesti laul
Юхан Паадам: победителя Eesti Laul предсказать невозможно
Определился порядок выступления финалистов Eesti Laul 2017
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев
Определились финалисты конкурса Eesti Laul
Разное
Врач-диетолог: при соблюдении поста важно вводить ограничения постепенно
Следующая "Правовая аптека" будет посвящена алиментам
В январе жители Эстонии потратили на покупку мобильных телефонов 8 млн евро
В Таллиннском музее природы стартовал парад пингвинов 
Жертвой урагана "Дорис" в Великобритании стал один человек
22.02
С 25 по 28 февраля в Эстонии пройдут масленичные гулянья
22.02
Департамент статистики обновил сайт о популярных в Эстонии именах
22.02
В выходные паромы между материком и островами будут ходить чаще
Последние новости
16:02
Фийон не намерен выходить из президентской гонки, несмотря на вызов в суд
15:54
Государство вернуло жителям Эстонии свыше 65 млн евро переплаченного подоходного налога  
15:44
Население Таллинна превысило 444 000 человек
14:59
ФОТО: Зигмар Габриэль дал интервью ERR в новой студии "Актуальной камеры"
14:55
ОЭСР рекомендует Эстонии снизить долю горючего сланца в национальной экономике
14:42
Жители Кохтла-Ярве могут вызвать спасателей для бесплатной консультации
14:36
Путин признал провалы антидопингового контроля в России
14:35
Вниманию садоводов: из России в Эстонию запрещено ввозить семена овощей
14:27
Ударившая сожителя ножом женщина из Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 6 лет
14:24
Школы должны платить за исполнение авторских произведений на концертах
14:08
Государство оплатит предпринимателям 60% стоимости подключения к инфраструктурным сетям
13:57
В Финляндии вступил в силу закон об однополых браках
13:34
Минфин предлагает снизить налог на транспорт и гостиницу для работников
13:26
Юхан Паадам: победителя Eesti Laul предсказать невозможно
Эстония
Гостендер на проектирование реконструкции Горхолла провели с нарушением закона
Участие Эдгара Сависаара в местных выборах остается под вопросом
Департамент: треть пассажиров рейсовых автобусов пристегивают ремни безопасности