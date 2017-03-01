Путин признал провалы антидопингового контроля в России

Спорт

Президент России Владимир Путин признал, что система ангтидопингового контроля в стране не сработала, но отверг обвинения в государственной поддержке допинга.

Об этом Путин заявил на совещании в Красноярске по подготовке к Универсиаде 2019 года, сообщила в среду Русская служба Би-би-си.

"Это абсолютно неприемлемо, и это значит, что существовавшая до сих пор российская система контроля за неприменением допинга не сработала, и это наша вина", - сказал президент РФ, добавив, что Следственный комитет выяснит, кто виноват в этой ситуации.

По мнению Путина, в России необходимо учесть выводы комиссии Макларена и требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). "Надо признать, что у нас есть достоверные, выявленные случаи допинга", - сказал он.

При этом российский лидер раскритиковал выводы доклада ВАДА, подготовленного канадским юристом Ричардом Маклареном, согласно которым в России существует система государственная система поддержки допинга.

Он также назвал безосновательными претензии к России "о том, что там на каких-то пробах выявили какие-то царапины". Путин напомнил, что пробы российских спортсменов с Олимпийских игр в Сочи хранились не в России, а если в момент их передачи к ним были какие-то претензии, то они должны были быть отмечены в специальных протоколах.

"Мы не понимаем, что это за доказательства, потому что когда мы эти пробы передавали, никаких претензий не было, - сказал он. - Значит, они где-то хранились, и мы не несем ответственности за это хранение".

"Еще раз хочу подчеркнуть: в России никогда не было, нет и, надеюсь, никогда не будет никакой государственной системы поддержки допинга. Напротив, будет только борьба с допингом", - добавил Путин.

Путин также заявил, что власти планируют наладить "строгую, действенную и эффективную систему борьбы с допингом" с привлечением российских и иностранных специалистов.

Допинговый скандал в РФ

В декабре 2016 года ВАДА представила вторую часть доклада о допинге в России комиссии Макларена. В докладе утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допингом, а при участии государства была создана система использования допинга и подмены допинг-проб. Согласно докладу, эту система начала формироваться в 2011 году после неудачного выступления российской команды на Олимпийских играх в Ванкувере и окончательно сформировалась к Олимпийским играм в Сочи в 2014 году.

Первая часть доклада была представлена в июне 2016 года. В ней утверждалось, что в манипуляциях с допинг-пробами в Сочи участвовали министерство спорта и ФСБ.

Между тем российские власти отрицают наличие в России системы поддержки допинга и возлагают вину на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который покинул Россию и стал информатором ВАДА.

Ранее Путин заявил, что Родченков, который работал в Канаде до того как возглавил антидопинговую лабораторию в Москве, "таскал сюда всякую гадость". В России против него возбуждено уголовное дело.

Из-за допингового скандала часть российской сборной не смогла поехать на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в прошлом году.

Российские власти при поддержке ВАДА сейчас пытаются реформировать систему контроля за допингом в России.