Жители Кохтла-Ярве могут вызвать спасателей для бесплатной консультации

Ида-Вирумаа

Спасательный департамент решил проводить беседы, потому что за три года в Ида-Вирумаа число пожаров в жилых помещениях не уменьшилось.

Вызвать инспектора может каждый, позвонив на номер 1524. Во время визитов спасатели помогут проверить отопительные системы, электропроводку, правильное расположение и исправное состояние дымового датчика. Тем, у кого датчика нет, его установят бесплатно.

Среди всех, кто зарегистрируется на бесплатную консультацию, в апреле разыграют три огнетушителя.