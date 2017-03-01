Жители Кохтла-Ярве могут вызвать спасателей для бесплатной консультации ({{commentsTotal}})
Жители Кохтла-Ярве могут заказать бесплатную индивидуальную консультацию спасателей по вопросу пожарной безопасности.
Спасательный департамент решил проводить беседы, потому что за три года в Ида-Вирумаа число пожаров в жилых помещениях не уменьшилось.
Вызвать инспектора может каждый, позвонив на номер 1524. Во время визитов спасатели помогут проверить отопительные системы, электропроводку, правильное расположение и исправное состояние дымового датчика. Тем, у кого датчика нет, его установят бесплатно.
Среди всех, кто зарегистрируется на бесплатную консультацию, в апреле разыграют три огнетушителя.
Редактор: Сергей Михайлов