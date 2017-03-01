ФОТО: Зигмар Габриэль дал интервью ERR в новой студии "Актуальной камеры"

Эстония

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль дал в среду развернутое интервью ERR, которое в четверг можно будет посмотреть на канале ETV+ и послушать на "Радио 4".

Глава МИД в рамках своего однодневного визита в Эстонию посетил Дом новостей ERR.

Интервьюировала гостя журналист "Актуальной камеры" Евгения Волохонская. Разговор шел в основном о будущем Европы и роли Германии, а также о двусторонних отношениях и сотрудничестве Эстонии и Германии.

В эфире "Радио 4" интервью выйдет в четверг, 2 марта, в 12:10 в программе "Подробности", телеканал ETV+ покажет беседу вечером в 20:30.