Государство вернуло жителям Эстонии свыше 65 млн евро переплаченного подоходного налога  

Экономика

За две недели налоговые декларации в Эстонии представили 493 тысячи человек, возврату на данный момент подлежит 76,1 млн евро.

По состоянию на конец февраля, на счета людей поступило 65 миллионов 500 тысяч евро возвращенного подоходного налога, передает в среду, 1 марта, служба новостей "Радио 4".

По словам ведущего специалиста Налогово-таможенного департамента Ханнеса Удде, в этом году наиболее активный период декларирования прошел гладко, что позволило раньше обычного начать перечисление возвращаемых средств на банковские счета людей. Одной из причин быстрого возврата подоходного налога стал и рост представленных деклараций, оформленных в "один клик мышкой".

"Если в прошлом году всего лишь просмотром предварительно заполненной декларации и кликом кнопки, подтверждающей правильность данных, декларации представили 52 процента налогоплательщиков, то в этом году их число выросло", - рассказал Удде.

Более 20 процентов деклараций о доходах в этом году были представлены с использованием идентификации на основании ИД-карточки.