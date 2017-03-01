Март Хельме: центристы могут получить на местных выборах в Таллинне лишь 35% голосов

Мнение

По оценке председателя Консервативной народной партии (EKRE) Марта Хельме, раскол в Центристской партии помешает ей сохранить единоличную власть в Таллинне и партии придется после осенних выборов искать партнеров по коалиции.

"Они [центристы] должны лавировать между разными лагерями. Совершенно ясно, что значительная часть, может быть наибольшая часть их электората в Таллинне — русскоязычные люди, и вы должны найти кандидата, который установит с ними контакт. Я не уверен, что Михаил Кылварт может установить с ними такой же контакт, как Эдгар Сависаар. С другой стороны, вы должны что-то предложить и русскоязычному электорату", - сказал Хельме во вторник в передаче Foorum на телеканале ETV.

Он считает, что Центристская партия сейчас сталкивается в Таллинне с той же проблемой, с какой Партия реформ столкнулась во время президентских выборов.

"Рискну предсказать, что вы на этот раз не получите в Таллинне больше 35% голосов, поэтому для сохранения власти в Таллинне вам придется искать партнеров по коалиции. Это моя оценка на данный момент, которая может впоследствии измениться", - добавил он.

Представлявшая Центристскую партию министр экономики Кадри Симсон ответила, что Центристская партия имеет отличный потенциал для сотрудничества, и указала на сильные списки кандидатов у центристов. "Это действительно завидная позиция. Думаю, что вы все хотели бы быть в такой позиции. Мы серьезно работаем, чтобы удержать эту позицию и завоевать доверие", - сказала она.

По оценке Симсон, у центристов есть шанс сохранить единоличную власть в Таллинне, потому что жители столицы довольны городской средой, и под руководством Центристской партии у таллиннцев сохранились многие вещи, которых лишились жители остальных частей Эстонии.

Хельме добавил, что Таллинн занимает особое место в Эстонии, так как в столице восемь избирательных округов, в каждый из которых нужно найти сильных кандидатов. "Нужно составить внушающий почтение список кандидатов и, действительно, Центристская партия в этом плане в очень хорошем положении, потому что у них есть возможность найти таких людей", - сказал он.