Нисканен стал победителем лыжной гонки на 15 км на ЧМ в Лахти, Кярп — 26-й ({{commentsTotal}})
Финн Иво Нисканен выиграл индивидуальную гонку на 15 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти. Лучшим из эстонцев стал Алго Кярп, пришедший к финишу 26-м.
Нисканен преодолел дистанцию за 36 минут и 44 секунды. Второе место занял норвежец Мартин Сундбю (отставание 17,9 секунды), третье - его соотечественник Никлас Дюрхауг (+31,3).
Из эстонских лыжников лучше всех выступил Альго Кярп, занявший 26-е место. Айвар Рехемаа занял 32-е место, Райдо Рянкель - 34-е, Андреас Веэрпалу - 36-е.
Редактор: Сергей Михайлов