Оборот разработчика игры Angry Birds вырос на 34%

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Компания по разработке игр Rovio в прошлом году достигла хороших финансовых результатов во многом благодаря фильму Angry Birds, снятому по мотивам одноименной игры для смартфонов.

Торговый оборот компании Rovio Entertainment, которой принадлежат права на бренд Angry Birds, вырос в прошлом году на 34 % до 190 млн евро, и прибыль компании составила 17,5 млн евро.

Еще годом ранее деятельность компании была убыточной на 21 миллион евро, сообщает YLE.

Успех кино о "Сердитых птичках" также способствовал росту продаж одноименных игр для смартфонов.