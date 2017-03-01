Соцсеть Facebook начала использовать искусственный интеллект

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Социальная сеть Facebook начала использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления пользователей, которые могут быть склонны к суициду.

ИИ определяет, что пользователь может задумываться о самоубийстве, проанализировав его посты, а также оставленные к ним комментарии. После того как нейросеть определила находящегося в кризисном состоянии человека, его данные отправляют команде исследователей. Если они подтверждают наличие угрозы, компания связывается с автором сообщений и советует ему обратиться за помощью, сообщает Би-Би-Си.

Глава отдела, работающего над этой программой, заявил, что эти меры "не просто полезны, но критически необходимы". В настоящее время Facebook занимается выявлением склонных к самоубийству только в США.

Ранее основатель соцсети Марк Цукерберг заявил, что Facebook будет с помощью ИИ выявлять посты, написанные экстремистами и содержащие запрещенные материалы.