Актуальная камера 01.03.2017 (18:00)

Директор Таллиннской Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар уверена, что двуязычие делает жизнь человека легче, однако проблемы с изучением языка, с которыми школы в Эстонии борются десять лет, вероятно будут еще 20 лет.
На следующей неделе истекает срок подачи заявлений от претендентов на пост художественного руководителя Русского театра. Занимающий сейчас эту должность Игорь Лысов вопреки своим прежним заявлениям все же не исключает, что и он примет участие в конкурсе.
С 1 марта в Департаменте полиции и погранохраны начали работу консультанты по миграции, которые будут помогать иностранцам в вопросах, связанных с переездом в Эстонию.
Американская киноакадемия принесла извинения за ошибку во время церемонии вручения премии "Оскар", когда победителем в номинации "лучший фильм" вместо "Лунного света" был объявлен "Ла-Ла Ленд".