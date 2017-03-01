Центрист Хеймар Ленк предлагает выплачивать компенсацию вынужденным квартиросъемщикам

Эстония

Жертвам реформы собственности должна быть выплачена компенсация, а президент или премьер должны принести извинения вынужденным квартиросъемщикам - такое предложение поступило от депутата Рийгикогу, центриста Хеймара Ленка.

Об этом в среду, 1 марта, сообщила новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера", отметив, что под руководством однопартийца Ленка, министра госуправления Михаила Корба, скоро заработает комиссия, которая займется анализом последствий реформы.

По данным Ленка, в Эстонии насчитывается около 100 тысяч пострадавших в результате реформы собственности. Он предлагает восстановить справедливость и компенсировать причиненный ущерб всем вынужденным квартиросъемщикам, но приблизительные суммы компенсаций пока называть затрудняется.

"Очень трудно сказать, потому что законопроект еще даже не на столах депутатов. Сейчас анализ этих затрат идёт в министерствах, о конкретных суммах очень трудно говорить, но в среднем компенсация могла бы равняться стоимости трехкомнатной квартиры по нынешним ценам", - пояснил депутат.

В Министерстве финансов решили прежде всего сформировать спецкомиссию, которая бы изучила последствия реформы собственности. В состав комиссии уже включили как представителей министерств и парламентариев, так и представителей самих пострадавших.

Сначала эксперты проанализируют объем той помощи, которую получили вынужденные квартиросъёмщики.

"Нельзя говорить, что вынужденные квартиросъёмщики не получили никакой компенсации. Кто-то получил жильё от города Таллинна, кто-то получил жильё и смог его приватизировать, кто-то получил компенсации по переезду. И всё это нужно проанализировать, собрать в единый пакет и оценить ситуацию", - дал свой комментарий министр государственного управления Михаил Корб.

Корб не видит возможности привлечь к этому проекту средства из еврофондов, а потому всевозможные варианты компенсаций будет необходимо искать внутри страны.

Эксперты рынка недвижимости предупреждают, что если потерпевшим и будут возмещать ущерб, то это может и не повлияет на увеличение спроса на жилье, но цены точно изменит.

"Если эти выплаты будет единовременными, то, конечно, это повлияет на налоги. Но я пока что не верю, что это будет решено именно таким образом. Эта проблема будет решаться на протяжении многих лет. В таком случае я верю, что влияние на рынок недвижимости будет незначительным по сравнению с влиянием на экономику или изменением ценовых предложений на рынке недвижимости", - сказал исполнительный директор 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер.

На свое первое заседание спецкомиссия соберется, скорее всего, уже в марте, а предложения экспертов должны появиться на столе правительства ещё до муниципальных выборов.