Крупнейший оператор сотовой связи Украины отключил связь в ДНР

За рубежом

"Вынуждены прекратить с 1 марта 2017 года оказание услуг на неподконтрольной части Донецкой области из-за вмешательства неустановленных лиц в работу сети и захват офиса вооруженными лицами. Оператор потерял техническую возможность централизованно управлять оборудованием на неподконтрольной территории Донецкой области и, соответственно, локальный фрагмент сети оперативно отключен от общенациональной сети. Прекращено предоставление услуг телефонной связи и доступа к сети интернет для почти 200 тысяч человек", - говорится на сайте компании "Укртелеком".

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" входит в состав финансово-промышленной группы украинского миллиардера Рената Ахметова.