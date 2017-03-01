Сексуальное воспитание во всех школах Англии станет обязательным

За рубежом

Уроки полового воспитания должны быть обязательными во всех школах Англии, объявило британское правительство.

Всем детям в возрасте от четырех лет будут преподавать основы безопасных и здоровых взаимоотношений, сказала министр образования Джастин Гринин, передает в среду, 1 марта, Би-би-си.

Детей более старшего возраста будут учить основам сексуальной жизни, но родители будут вправе отказаться от таких занятий.

До сих пор сексуальное просвещение было обязательным только в государственных школах Англии, подчиняющихся местным советам.

Поскольку частные и так называемые свободные школы неподконтрольны местным властям, формально они не обязаны строго придерживаться государственной учебной программы - следовательно, от них не требуется вводить уроки полового воспитания.

На практике в подавляющем большинстве учебных заведений Англии этот предмет все равно преподается - заявление правительства означает лишь, что отныне сексуальное просвещение становится обязательным во всех школах без исключения.