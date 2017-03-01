Правительство Эстонии намерено создать комиссию по реформе собственности ({{commentsTotal}})
Правительство намерено сформировать комиссию по рассмотрению связанных с реформой собственности нерешенных вопросов и их анализу.
Возвращение противозаконно отчужденного имущества и выплаты компенсации за него по большей части окончены. К началу нынешнего года незавершенными остались 220 имущественных дел.
Совокупная сумма по компенсационным выплатам составила около 540 млн евро, не выплаченными остаются еще примерно 800 000 евро.
Редактор: Артур Тооман