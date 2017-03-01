Российские ВУЗы в этом году привлекли рекордное число эстонских выпускников

Эстония

Выпускники Эстонии рвутся в российские ВУЗы - как сообщило посольство России в нашей стране, заявки на бесплатное получение высшего образования подали рекордные 177 человек. Квота - 80 мест.

Не исключено, что из-за повышенного интереса она будет расширена, сообщила вечером в среду, 1 марта, новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

Выпускник Йыхвиской государственной гимназии Ричард Курилов мечтает стать инженером. И получить высшее образование он намерен на родном языке - для него это важно. Он - один из тех, кто подал заявку на участие в конкурсе посольства Российской Федерации, чтобы продолжить свое обучение в Москве, Петербурге или Ярославле.

"Обучение на другом языке дается мне с определенными трудностями. А в моей специальности, так как она связана с точными науками, я хочу знать о своей профессии все. То есть быть замечательным специалистом. Мне нужны знания по предмету, которые гораздо проще получить на русском языке. Нежели я буду сначала учить другой язык и лишь потом изучать специальность", - говорит Курилов.

Отправиться на обучение в один из ВУЗов России вместе с Ричардом пожелали 177 человек при квоте в 80. По данным российского посольства, это рекордный показатель за всю историю федеральной программы, начало которой было положено в 2013 году.

Самые востребованные специальности среди абитуриентов из Эстонии - гуманитарные и медицинские. Среди выпускников школ с эстонским языком обучения популярны профессии, связанные с дизайном и изобразительным искусством.

"Приятно, что в последние годы закрепилась тенденция к росту спроса на технические специальности - физика, химия, геология. В этом году сразу несколько человек хотят стать геологами. Связано это все может быть с тем, что человек просто не может найти в ВУЗах Эстонии какую то специальность. И это вполне естественно", - считает пресс-атташе посольства РФ в Таллинне Денис Мосюков.

В Министерстве образования Эстонии небывалый интерес выпускников эстонских гимназий к обучению в российских вузах назвали естественным. Как говорят специалисты - главное, чтобы в Эстония были созданы условия для того, чтобы потом наши ребята возвращались на родину.

"Мы не говорим только о России. У нас есть молодые люди, которые, к сожалению, не возвращаются после учебы в Германии, США или остаются в Великобритании. Это тенденция не только эстонской системы образования или трудового рынка", - объяснила глава отдела общего образования Министерства образования и науки Иренэ Кяосаар.

Из-за повышенного спроса на обучение в российских университетах, посольство РФ запросило расширение нынешней квоты. Имена выпускников, которые уже прошли во второй тур федерального конкурса уже появились на странице российского посольства в интернете.

На следующем этапе к отбору подключатся университеты, которые к июлю должны будут утвердить списки иностранных студентов.