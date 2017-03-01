В Минске договорились о разведении вооруженных сил в районе Станицы Луганской в Донбассе

За рубежом

Разведение противоборствующих сил в районе Станицы Луганской в Донбассе запланировано на 7 марта, заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам очередного раунда переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Участники переговоров, проходящих в Минске в рамках Трехсторонней (Украина-Россия-ОБСЕ) контактной группы, "подтвердили свою приверженность полному отводу тяжелого вооружения", заявил журналистам Сайдик по окончании заседания.

Однако приглашенный к участию в заседании трехсторонней контактной группы представитель самопровозглашенной ЛНР Владислав Дейнего заявил российскому агентству "Спутник", что переговоры по отводу вооружений зашли в тупик, сообщает Би-Би-Си.

"Обсуждался отвод тяжелого вооружения. Ситуация зашла в тупик", - сказал Дейнего. Представитель самопровозглашенной республики обвинил Киев в манипуляциях со списками тяжелого вооружения и несоблюдении договоренностей об отводе сил.

На заседании в Минске в среду особо обсуждалась ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции, которая снабжает водой людей по обе стороны конфликта и является жизненно важным инфраструктурным объектом для всей Донецкой области.

Участвующие в переговорах стороны договорились не проводить в районе станции обстрелов, не предпринимать наступлений, определить шаги к разминированию подъездных дорог и местности рядом с ней.

По словам Сайдика, участники переговоров сошлись на необходимости предоставить гарантии безопасности рабочим станции, ремонтным бригадам и представителям мониторинговой миссии ОБСЕ.

Европейский дипломат напомнил при этом, что Трехстороняя контактная группа и участвующие в переговорах представители самопровозглашенных в Донбассе республик в феврале уже призывали конфликтующие на востоке Украины стороны к прекращению огня, отводу вооружений от линии соприкосновения, защите населения и важных объектов инфраструктуры.