Эксперты проанализировали первые 100 дней работы правительства  

Эстония

Свободные от критики первые 100 дней работы правительства закончатся уже через 2 дня. Что удалось за этот короткий срок кабмину во главе с Юри Ратасом и над чем еще стоит поработать? На эти вопросы ответили Райнер Каттель, Марис Лаури и Тармо Юристо.

Профессор экономики ТТУ Райнер Каттель, симпатизирующий находящимся у власти социал-демократам, оценивает 100-дневку нового правительства положительно, сообщила вечером в среду, 1 марта, новостная программа ETV+ "Актуальная камера".

"Эстония находится в отличном положении. На фоне глобального растущей популярности крайне правых или правых популистов мы движемся в противоположном направлении. У нас левоцентристкое правительство. Это хорошая новость, что мы экспериментируем в другом направлении. Правительство, считаю, справляется: Эстонию не продали, на нас никто не напал, ничего не развалилось. То есть, все нормально", - сказал Каттель.

А бывший министр финансов и образования, экономист и депутат Рийгикогу Марис Лаури из ныне оппозиционной Партии реформ говорит, что предприниматели, с которыми она встречается каждую неделю, становятся все пессимистичнее. По ее мнению, новое правительство не умеет принимать решений.

"С принятием решений возникают сложности. Мы видим это в сфере здравоохранения, в социальных вопросах. Нет решений по тем вопросам, которые возникли во время предыдущего правительства. При этом решение не могут принять те же самые министры. Это расстраивает. Вторая часть, которая тревожит - это бизнес-среда. Налоговыми изменениями дается негативный сигнал", - сказала Лаури.

Марис Лаури вменяет членам правительства то, что обещанные сроки введения тех или иных изменений уже подошли, а самих решений нет. Скоро наступит председательство Эстонии в ЕС, затем местные выборы, то есть, по ее мнению, эти обещания выполнять будет некогда.

По мнению главы центра политических исследований Prais Тармо Юристо, деятельность правительства по части реформы пенсий и родительских пособий удалась, с реформой оценки трудоспособности власти не спешат, а вот налоговая политика хромает.

"Решения, которые приняли, не были самым лучшим образом обдуманы. Это особенно печально, поскольку провести анализ в налоговой области относительно легче, чем ряд реформ в социальной отрасли с различными комплексными и сложно оцениваемыми переменными. Поэтому да, изменения в налоговой области были введены очень быстро. Еще одна печальная деталь в этой истории в том, что новое правительство пообещало провести фундаментальное обсуждение налогов, но этого не произошло", - отметил Юристо.

По мнению Юристо, административная реформа могла бы больше уделять внимания политическому устройству государства, то есть, сокращению штата чиновников.