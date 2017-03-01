Найденные на реке Кунда древнеримские монеты можно увидеть в тартуском музее   

Культура

Древнеримские монеты и другие драгоценности из клада, найденного в позапрошлом году на реке Кунда,теперь можно увидеть в художественном музее Тартуского университета. Уникальная находка проливает новый свет на торговые пути древнего мира.

В 2015-ом году на раскопках в местечке Варуди-Ванакюла Ляэне-Вируского уезда был найден уникальный клад - 51 монета и ряд украшений времён поздней Римской империи. Археологи считают, что драгоценности попали на эстонскую землю в середине 3-го века нашей эры. Особенную ценность кладу придаёт происхождение большинства монет, передает "Актуальная камера".

"Примерно две трети монет из клада отчеканено в Тарсе, на территории современной Турции. Мы называем их провинциалами - то есть, монетами провинций Римской империи, номинала которых сегодня никто точно не знает. Ни в Скандинавии, ни в других странах Балтии кладов такого содержания ещё не было обнаружено", - рассказала куратор выставки "Римские монеты и Эстония" Маури Киудсоо.

Пятнадцать провинциалов из клада были отчеканены во времена правления императора Каракаллы, пришедшиеся на конец второго - начало третьего столетия после Рождества Христова.

"Здесь на одной стороне виден бюст императора Каракаллы, а на другой изображён корабль - галера. Монет с изображением корабля в этом кладе всего две", - добавила Киудсоо.

По ее словам , эта находка позволяет утверждать, что водный путь со Средиземного моря на Балтику через Днепр, реку Великую и Чудское озеро использовался уже в третьем веке - именно по нему, как полагают учёные, сокровища и попали на территорию нашей страны.