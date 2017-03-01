Белорусский легионер "Калева" установил новый рекорд Балтийской лиги  

Спорт

Эстонские клубы "Калев/Крамо" и "Тартуский университет" в среду, 1 марта, провели свои первые поединки на стадии 1/4 финала Балтийской баскетбольной лиги (ББЛ).

"Калев/Крамо" в домашнем матче четвертьфинальной серии против "Баронс" из Риги добился победы со счетом 100:81.

Первую четверть с разницей в 8 очков выиграли гости, но затем чемпионы Эстонии прибавили и внесли в поединок перелом. Решающей стала третья десятиминутка, которую "Калев" выиграл со счетом 31:17.

Самым результативным в поединке стал белорусский легионер "Калева" Виталий Лютыч. Он набрал 47 очков, что стало новым рекордом ББЛ.

Серебряный призер чемпионата Эстонии "Тартуский университет" на своей площадке проиграл литовскому "Невежису" - 86:88.

Ответные поединки, по итогам которых и определятся участники полуфиналов, эстонские клубы проведут на следующей неделе в гостях.

В полуфинал, согласно регламенту ББЛ, выходит лучший клуб по итогам двух встреч.