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В четверг воздух в Эстонии прогреется до 5 градусов ({{commentsTotal}})

Действительно теплой погодой весна нас еще не балует. Автор: ERR
Погода
Погода

В четверг синоптики обещают Эстонии плюсовую температуру.


Ночью облачно. Во многих местах дождь или мокрый снег. Местами возможен туман. Ветер повернет на юго-запад и подует со скоростью от 5-ти до 10-ти, порывами до 15-ти метров в секунду. Температура воздуха -1..+3 градусов.

Днем облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах и побережье до обеда порывами до 13-ти метров в секунду. Вечером ветер ослабеет и повернет на юго-восток. Температура воздуха +2, +5.



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