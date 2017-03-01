В четверг воздух в Эстонии прогреется до 5 градусов

Погода



Ночью облачно. Во многих местах дождь или мокрый снег. Местами возможен туман. Ветер повернет на юго-запад и подует со скоростью от 5-ти до 10-ти, порывами до 15-ти метров в секунду. Температура воздуха -1..+3 градусов.

Днем облачно с прояснениями. Местами дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 5-10, на островах и побережье до обеда порывами до 13-ти метров в секунду. Вечером ветер ослабеет и повернет на юго-восток. Температура воздуха +2, +5.