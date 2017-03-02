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Вывоз мусора в Йыхви пока не подорожал ({{commentsTotal}})

Мусор. Автор: ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Действие постановления, согласно которому стоимость вывоза мусора в Йыхви с 1 марта должна была вырасти на 76%, временно приостановлено, передали утренние теленовости ETV+.

Как пояснил волостной старейшина Эдуард Эаст, после того, как 22 квартирных товарищества выступили с открытым протестом против столь стремительного роста цен, он решил отложить вступление в силу новых тарифов.

Если замстерйшины назвал повышение цен на вывоз мусора обоснованным, то глава самоуправления посчитал необходимым провести дополнительный анализ. По его словам, на это уйдет примерно месяц.

Ранее власти заявлили, что в денежном выражении планирумое повышение цен совсем небольшое, например, опустошение 800-литрового контейнера многоквартирного дома сейчас стоит 3,36 евро, а будет стоить 5,91 евро.

В фирме Ekovir, которая занимается вывозом мусора в Йыхви, отмечали, что повышение цены обусловлено главным образом увеличением стоимости приема отходов на свалке Уйкала, а также изменением в ценообразовании за последние годы.

Редактор: Ирина Киреева



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