Виновники путаницы с "Оскарами" больше не появятся на церемонии

Культура

Американская киноакадемия больше не будет сотрудничать с виновниками путаницы с конвертами на церемонии вручения "Оскаров", объявила президент организации Шерил Бун Айзекс.

Сотрудничество с аудиторской компанией PriceWaterhouseCoopers (PWC), ответственной за подсчет голосов и подготовку конвертов с именами победителей, также находится под вопросом, подчеркнула она, передает Би-Би-Си.

На последней церемонии вручения "Оскаров" случился один из самых крупных конфузов в истории премии: вместо "Лунного света" лучшим фильмом был объявлен мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Позже стало известно, что виновниками путаницы стали сотрудники PWC Брайан Куллинан и Марта Руиз.

Каждый них имел полный набор конвертов с карточками, на которых значатся имена победителей, – на случай, если с одним из конвертов что-то произойдет.

После того как Эмме Стоун был присужден "Оскар" в номинации "Лучшая актриса", второй (запасной) конверт был по ошибке вручен Уоррену Битти, который как раз должен был объявить победителя в категории "Лучший фильм".

"Я хочу рассказать вам, что произошло. Я открыл конверт, на карточке было написано "Эмма Стоун. "Ла-Ла Ленд", – пояснил позже актер.

Создатели "Ла-Ла Ленд" уже выступали с благодарственной речью, когда сотрудники PriceWaterhouseCoopers и представители организаторов церемонии поднялись на сцену, чтобы проинформировать съемочную группу и актеров фильма, а заодно и весь мир, что произошла чудовищная ошибка.

PriceWaterhouseCoopers уже принесла извинения за инцидент.