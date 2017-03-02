На будущий Фестиваль мнений в Пайде поступило 275 тем, а на Фестиваль предубеждений на Юго-Востоке Эстонии и Хийумаа – по 40 идей, сообщили организаторы. Доминировали дискуссии по вопросам этики и ценностей. Идеи собирали в течение января.

Как пояснили организаторы фестиваля порталу rus.err.ee, из представленных тем для обсуждения будет выбрано максимально 160 идей.

"Так как этот год является годом детской и молодежной культуры, очень много тем касаются вопросов детей и молодежи: их здоровья, обязанностей и возможностей как в сфере образования, так и на рынке труда. Кроме того, впервые обсуждения на тему регионального развития пройдут в оба дня фестиваля, так как выяснилось, что проводимая административная реформа вызывает больше вопросов, чем ответов", – отметил главный организатор Фестиваля мнений Отт Карулин.

Члены комиссии фестиваля поделили поступившие идеи на четыре категории: аргументированность цели дискуссии, четкость постановки вопроса и его обоснование, уместность формы обсуждения для достижения цели и разнообразие участников. В этом году Фестиваль мнений еще больше сосредоточится на качестве обсуждений, поэтому и оценка идей была более строгой.

Более подробная программа обсуждений Фестиваля мнений в Пайде будет опубликована в июне.

Фестиваль мнений пройдет в пятый раз в Пайде с 11 по 12 августа. На Хийумаа Фестиваль предубеждений состоится 10 июня в порту Suursadam, а в волости Канепи Пылваского уезда – 14 июля в Эстонском дорожном музее.