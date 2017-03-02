Генпрокурора США заподозрили в сокрытии контактов с послом России

Глава Минюста США Джефф Сешнс в прошлом году, будучи сенатором, дважды встречался с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Сешнс назвал эту информацию ложной.

По информации издания, встречи состоялись в июле и сентябре 2016 года. Последняя проходила в офисе бывшего сенатора – тогда Сешнс с Кисляком провели частную беседу, передает dw.com.

Лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала отставки Сешнса. По ее словам, он солгал под присягой в конгрессе, заявив, что не общался с российскими официальными лицами во время президентской кампании.

После этого Сешнс выпустил заявление, в котором заявил, что никогда не встречался с представителями российских властей для обсуждения выборов. "Я совершенно не понимаю, в чем суть этих обвинений. Они являются ложными", – цитирует заявление генпрокурора Би-Би-Си.

Президент США Дональд Трамп выдвинул Сешнса на должность главы Минюста сразу после президентских выборов в ноябре 2016 года. В структуру министерства входят, в частности, прокуратура и ряд спецслужб, в том числе ФБР.

Сам Дональд Трамп активно отрицает, что его соратники имеют какие-либо связи с Москвой.

Палата представителей США расследует контакты Трампа с Россией

Члены комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса договорились провести расследование контактов членов избирательного штаба Дональда Трампа с Россией. Об этом 2 марта в эфире телеканала MSNBC заявил лидер демократов в комитете Адам Шифф. Он подчеркнул, что меньшинство и большинство в комитете достигли письменного соглашения.

Ранее стало известно, что управление юрисконсульта Белого дома дало указание помощникам Трампа сохранять материалы, которые могут быть связаны с вмешательством России в президентские выборы и с сопутствующими темами.