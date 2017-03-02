rus.err.ee

Средняя брутто-зарплата в Эстонии выросла за год на 7,65% до 1146 евро ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: TASS/Scanpix
Экономика
Экономика

Средняя месячная брутто-зарплата в прошлом году составила 1146 евро, что на 7,6% больше, чем в 2015 году. Средняя зарплата выросла во всех отраслях. Самой высокой брутто-зарплата была в четвертом квартале прошлого года.

Если в 2014 и 2015 году годовой рост брутто-зарплаты оставался в пределах 6%, был в 2016 году руст усилился. Реальная зарплата, с учетом изменения индекса потребительских цен, благодаря стабильности потребительских цен выросла по сравнению с 2015 годом на 7,5%, сообщили в Департаменте статистики.

Самые высокие зарплаты в Эстонии получают работающие в секторе информации и связи, а также в секторе финансов и страхования.
По уездам в прошлом году наиболее высокая средняя брутто-зарплата была в Харьюмаа – 1271 евро и Тартумаа – 1149, а самой низкой – в Пылвамаа (864 евро), Сааремаа (880 евро) и Йыгевамаа (884 евро).

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Российские вузы в этом году привлекли рекордное число эстонских выпускников

Эксперты проанализировали первые 100 дней работы правительства  
Стоимость вывоза мусора в Йыхви пока не подорожала
Центрист Хеймар Ленк предлагает выплачивать компенсацию вынужденным квартиросъемщикам

Март Хельме: центристы могут получить на выборах в Таллинне лишь 35% голосов

Изабелла Рийтсаар: через 20 лет мы также болезненно будем говорить об изучении языка

Директор Таллиннской Паэской гимназии Изабелла Рийтсаар уверена, что двуязычие делает жизнь человека легче, однако проблемы с изучением языка, с которыми школы в Эстонии борются десять лет, вероятно будут еще 20 лет.

Школы должны платить за исполнение авторских произведений на концертах

Миксер: Россия ведет себя рационально, поэтому поддается сдерживанию НАТО

Путин признал провалы антидопингового контроля в России
Мнение / Интервью
Игорь Лысов подумывает об участии в конкурсе на пост худрука Русского театра

На следующей неделе истекает срок подачи заявлений от претендентов на пост художественного руководителя Русского театра. Занимающий сейчас эту должность Игорь Лысов вопреки своим прежним заявлениям все же не исключает, что и он примет участие в конкурсе.

Елена Скульская: Не хочется свободы в натуральную величину
Виталий Белобровцев о речи Кальюлайд: бесшовное общество или лоскутное одеяло
Яна Тоом: журналисты не вступились за Sputnik в скандале с Репс из страха перед КаПо
Ида-Вирумаа
Жители Кохтла-Ярве могут вызвать спасателей для бесплатной консультации
Вниманию садоводов: из России в Эстонию запрещено ввозить семена овощей
Финансирование на создание центра здоровья в Силламяэ хотят получить два медучреждения
В Нарве пройдет бесплатный концерт в память о старом городе
Белорусский нападающий Дмитрий Ковб в новом сезоне будет играть за "Нарва-Транс"
Выбор редакции
На перекрестке у ТЦ Kristiine в Таллинне со среды заработают камеры контроля скорости
В США запустили русскоязычный телеканал против пропаганды Кремля
За рубежом
Генпрокурора США заподозрили в сокрытии контактов с послом России в США
В Минске договорились о разведении вооруженных сил в районе Станицы Луганской в Донбассе
Сексуальное воспитание во всех школах Англии станет обязательным
Крупнейший оператор сотовой связи Украины отключил связь в ДНР
Фийон не намерен выходить из президентской гонки, несмотря на вызов в суд
В Финляндии вступил в силу закон об однополых браках
Эстония
На Фестивале мнений обсудят 275 тем

На будущий Фестиваль мнений в Пайде поступило 275 тем, а на Фестиваль предубеждений на Юго-Востоке Эстонии и Хийумаа – по 40 идей, сообщили организаторы. Доминировали дискуссии по вопросам этики и ценностей.

Для упрощения жизни желающих переехать в Эстонию иностранцев появились специальные чиновники
Население Таллинна превысило 444 000 человек
Экономика
Средняя брутто-зарплата в Эстонии выросла за год на 7,65% до 1146 евро
Правительство Эстонии намерено создать комиссию по реформе собственности
Государство вернуло жителям Эстонии свыше 65 млн евро переплаченного подоходного налога  
Спорт
Белорусский легионер "Калева" установил новый рекорд Балтийской лиги  
Нисканен стал победителем лыжной гонки на 15 км на ЧМ в Лахти, Кярп — 26-й
Нападающий Никита Андреев возвращается в таллиннскую "Левадию"  
Классическую гонку на ЧМ в Лахти выиграла Бьорген, эстонские лыжницы выступили плохо
Российский полузащитник Денис Поляков будет играть за "Нарва-Транс"
Известная советская гимнастка Ольга Корбут продала свои медали
В командном спринте на ЧМ в Лахти победу праздновали сборные России и Норвегии
В матче за Суперкубок Эстонии "Инфонет" разгромил "Флору" со счетом 5:0
Новым разыгрывающим "Калева/Крамо" может стать Бранко Миркович
Культура
Виновники путаницы с "Оскарами" больше не появятся на церемонии

Американская киноакадемия больше не будет сотрудничать с виновниками путаницы с конвертами на церемонии вручения "Оскаров", объявила президент организации Шерил Бун Айзекс.

Киноакадемия об "Оскаре": ошибка произошла по вине компании, подводящей результаты голосования
"Оскар" за лучший фильм года получил "Лунный свет", ранее победителем ошибочно объявили "Ла-Ла Ленд"
Eesti laul
Юхан Паадам: победителя Eesti Laul предсказать невозможно
Определился порядок выступления финалистов Eesti Laul 2017
В финале конкурса Eesti Laul выступит Монс Зелмерлев
Определились финалисты конкурса Eesti Laul
Разное
Соцсеть Facebook начала использовать искусственный интеллект
Оборот разработчика игры Angry Birds вырос на 34%
Следующая "Правовая аптека" будет посвящена алиментам
На Луну смогут полететь туристы
В центре Пярну вышедшие на лед не смогли самостоятельно вернуться на берег
24.02
Куда пойти 24 февраля? Праздничные мероприятия в Таллинне
22.02
НАСА рассказало о возможной жизни в системе звезды TRAPPIST-1
22.02
В Эстонии хотят ввести дневной лимит для рыбаков-любителей
Рекомендуем!
Последние новости
08:43
Средняя брутто-зарплата в Эстонии выросла за год на 7,65% до 1146 евро
08:29
Генпрокурора США заподозрили в сокрытии контактов с послом России в США
07:54
На Фестивале мнений обсудят 275 тем
07:40
Виновники путаницы с "Оскарами" больше не появятся на церемонии
07:22
Стоимость вывоза мусора в Йыхви пока не подорожала
07:11
В Таллинне автомобиль сбил пешехода на переходе
01.03
В четверг воздух в Эстонии прогреется до 5 градусов
01.03
Белорусский легионер "Калева" установил новый рекорд Балтийской лиги  
01.03
Найденные на реке Кунда древнеримские монеты можно увидеть в тартуском музее   
01.03
Эксперты проанализировали первые 100 дней работы правительства  
01.03
Актуальная камера 01.03.2017 (20:00)
01.03
В Минске договорились о разведении вооруженных сил в районе Станицы Луганской в Донбассе
01.03
Российские вузы в этом году привлекли рекордное число эстонских выпускников
01.03
Правительство Эстонии намерено создать комиссию по реформе собственности
Полезно знать
Топ читаемости
01.03
Российские вузы в этом году привлекли рекордное число эстонских выпускников
28.02
Нарвские учителя подписали коллективный договор с городскими властями
01.03
Европарламент и Совет ЕС согласовали условия отмены виз для украинцев
01.03
В Латвии повышается акциз на алкоголь
01.03
Вниманию садоводов: из России в Эстонию запрещено ввозить семена овощей
01.03
Школы должны платить за исполнение авторских произведений на концертах
01.03
ФОТО: в Эстонии с визитом находится министр иностранных дел Германии
01.03
Изабелла Рийтсаар: через 20 лет мы также болезненно будем говорить об изучении языка
01.03
Миксер: Россия ведет себя рационально, поэтому она поддается сдерживанию со стороны НАТО
27.02
На перекрестке у ТЦ Kristiine в Таллинне со среды заработают камеры контроля скорости
Актуальная камера
Актуальная камера 01.03.2017 (18:00)

Погода
В среду пасмурно и дождливо, +2.. +7
За рубежом
ERR в Москве: в марше памяти Бориса Немцова приняли участие около 10 000 человек
В пригороде Стокгольма произошли беспорядки
Репортаж "АК+" из Дрездена: почему на востоке Германии растет поддержка партий националистического толка?
В Бельгии поезд сошел с рельсов: вышедший на пути человек погиб, пострадали 27 пассажиров
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ
"АК+": Германия готовится к парламентским выборам
Эстония
Центрист Хеймар Ленк предлагает выплачивать компенсацию вынужденным квартиросъемщикам
Гостендер на проектирование реконструкции Горхолла провели с нарушением закона
Участие Эдгара Сависаара в местных выборах остается под вопросом
Департамент: треть пассажиров рейсовых автобусов пристегивают ремни безопасности
"АК": в понедельник свидетельства о гражданстве Эстонии получил 51 человек
Исследование: молодежь и политики наиболее терпимо относятся к коррупции