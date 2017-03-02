Средняя брутто-зарплата в Эстонии выросла за год на 7,65% до 1146 евро

Экономика

Средняя месячная брутто-зарплата в прошлом году составила 1146 евро, что на 7,6% больше, чем в 2015 году. Средняя зарплата выросла во всех отраслях. Самой высокой брутто-зарплата была в четвертом квартале прошлого года.

Если в 2014 и 2015 году годовой рост брутто-зарплаты оставался в пределах 6%, был в 2016 году руст усилился. Реальная зарплата, с учетом изменения индекса потребительских цен, благодаря стабильности потребительских цен выросла по сравнению с 2015 годом на 7,5%, сообщили в Департаменте статистики.

Самые высокие зарплаты в Эстонии получают работающие в секторе информации и связи, а также в секторе финансов и страхования.

По уездам в прошлом году наиболее высокая средняя брутто-зарплата была в Харьюмаа – 1271 евро и Тартумаа – 1149, а самой низкой – в Пылвамаа (864 евро), Сааремаа (880 евро) и Йыгевамаа (884 евро).