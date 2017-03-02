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ФОТО: в июле в Пярну будут ходить новые автобусы с изображением цветов липы ({{commentsTotal}})

Дизайн новых пярнуских автоюусов. Автор: материалы для прессы
Эстония
Эстония

Окончательный дизайн городских автобусов Пярну фирмы-оператора Sebe утвержден: на них будут изображены стилизованные цветы липы.

С 1 июля 2017 года городские автобусы будут украшены победившим на конкурсе изображением “Pärnaõied” (Липвый цвет), которое после некоторых поправок было утверждено городскими властями, транспортной компанией MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus и фирмой Sebe.

Кроме автобусов цветы липы украсят и новые проездные карты, которые будут введены с 1 июля.

"Соцветие липы для нас является многозначительным символом, в том числе это означает и бережный к окружающей среде общественный транспорт. По сравнению с первоначальным вариантом, дизайнерское решение было немного упрощено, а контуры сделали более четкими", – пояснил руководитель MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus Андрес Кярпук.

На новые автобусы Sebe, которые начнут обслуживать городские маршруты Пярну, ожидается 70 водителей.

В приобретение новых автобусов инвестировано 6 млн евро. С 1 июля в Пярну на городских маршрутах будет ходить 28 новых автобусов Mercedes-Benz, 18 из которых работают на биометане, а 10 – на дизеле. Согласно договору, Sebe будет обслуживать городские линии Пряну до конца 2026 года. 

Редактор: Ирина Киреева



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