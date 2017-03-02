В Германии перестали ходить купленные в Эстонии паромы

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Паромы, которые раньше обслуживали в Эстонии линии между материком и островами и носили название Muhumaa и Saaremaa, вчера неожиданно встали в Германии.

До этого паромы, которые сейчас называются Grete и Anne-Marie, ходили по реке Эльба и обслуживали линию между Куксхафен и Брунсбуттель, передает Postimees со ссылкой на Meie Maa.

О том, что паромы больше не ходят, вчера сообщил портал www.cn-online.de. Последний рейс в среду выполнил паром Anne-Marie, который пришвартовался в порту Куксхафена в 11:14, после этого билеты на паромы перестали продавать.

По данным портала, данная ситуация может быть связана с задолженностями по кредитам.