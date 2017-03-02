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Летом в Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств Tallinn Pride ({{commentsTotal}})

Гей-парад в Таллинне в 2004 году. Автор: Postimees/Scanpix
Разное
Разное

Как сообщили организаторы мероприятия, Tallinn Pride состоится 12 августа.

"Tallinn Pride — это часть всемирного движения Pride, цель которого — увеличить зримость секс-меньшинств в обществе посредством позитивных мероприятий, в рамках которых каждый может проявить себя тем, кем он себя ощущает",- говорится на странице мероприятия в фейсбуке.

Парад Tallinn Pride проводился в 2004-2007 годах, тогда участникам парада чинили препятствия консервативно настроенные люди, однако в 2007 году с точки зрения полиции парад прошел спокойно, был задержан только один агрессивно настроенный нарушитель правопорядка.

Редактор: Дина Малова

Источник: BNS



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