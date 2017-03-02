Летом в Таллинне снова пройдет парад секс-меньшинств Tallinn Pride

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"Tallinn Pride — это часть всемирного движения Pride, цель которого — увеличить зримость секс-меньшинств в обществе посредством позитивных мероприятий, в рамках которых каждый может проявить себя тем, кем он себя ощущает",- говорится на странице мероприятия в фейсбуке.

Парад Tallinn Pride проводился в 2004-2007 годах, тогда участникам парада чинили препятствия консервативно настроенные люди, однако в 2007 году с точки зрения полиции парад прошел спокойно, был задержан только один агрессивно настроенный нарушитель правопорядка.