Свободная партия выберет нового председателя 23 апреля

Эстония

Выборы нового правления и председателя Свободной партии пройдут 23 апреля в Тарту в Эстонском национальном музее.

Эту информацию подтвердила порталу ERR советник по СМИ фракции Свободной партии Эпп Алаталу. Партия планирует провести также электронное голосование с 16 по 20 апреля.

Будет выбран новый состав ревизионной комиссии и суд чести.

По словам Алаталу, пока никто не сообщал о намерении баллотироваться. Глава партии Андрес Херкель больше не может выдвигать свою кандидатуру.

В феврале член Свободной партии Евгений Криштафович сообщил, что на съезде партии будет баллотироваться на пост председателя партии.