В Saku Suurhall началась подготовка к финалу Eesti Laul

Eesti Laul

Уже в эту субботу, 4 марта, в Таллинне в концертном зале Saku Suurhall состоится финал конкурса Eesti Laul. Подготовка к большому шоу началась уже в понедельник.

В концертном зале строят сцену и так называемую "Зеленую комнату" (Geen Room).

Прямую трансляцию конкурса, которую будут вести Юлия Календа и Александр Хоботов, можно будет посмотреть 4 марта с 19.30 до 22.35 на телеканале ETV+, а также на портале rus.err.ee.

Полуфиналы "Евровидения 2017" пройдут 9 и 11 мая в Киеве. Финал – 13 мая. Участник от Эстонии выступит 11 мая.