Николай Петрович снова лишился депутатского мандата в горсобрании Кохтла-Ярве из-за прогулов

Ида-Вирумаа

Депутатские полномочия в горсорбрании Кохтла-Ярве члена правления сланцехимического концерна VKG Николая Петровича приостанавливались из-за прогулов три раза. Последний раз это произошло 1 марта.

Избирательная комиссия Кохтла-Ярве приостановила 1 марта депутатские полномочия Петровича, потому что он три месяца подряд без уважительной причины не появлялся на заседаниях городского собрания. Замещающим его депутатом стал Яанек Пахка.

"Много работы, - так объяснил порталу rus.err.ee свои прогулы депутат. - Сегодня же восстановлю свой мандат".

Несмотря на загруженность на своей основной работе, Николай Петрович не собирается уступать место в городском собрании до конца своих депутатских полномочий. Однако он добавил, что не будет участвовать в следующих муниципальных выборах.

В 2013 году беспартийный Николай Петрович, баллотировавшийся по списку центристов, набрал 370 голосов и напрямую попал в городское собрание.