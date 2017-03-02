Таллиннский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для медвежонка

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В Международный день белого медведя Таллиннский зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для родившегося в ноябре прошлого года медвежонка. А 5 марта, если медведица не будет против, с малышом смогут познакомиться все посетители парка.

26 февраля медвежонку исполнилось 3 месяца (он появился на свет 26 ноября 2016). После первого в его жизни врачебного осмотра выяснили, что это самец и весит он 12 кг.

В первый день весны медвежонок впервые вышел на прогулку вместе с мамой-медведицей Фриидой.

27 ноября в Международный день белого медведя начался конкурс на лучшее имя для медвежонка. Все желающие могут принять участие, заполнив форму на сайте зоопарка. Конкурс продлится до 6 марта.

Кроме того, 5 марта с 12:00 до 15:00 в зоопарке пройдут мероприятия, посвящённые Дню белого медведя, где посетители познакомятся с ходом строительства Полярия, послушают истории про полярных медведей, смогут принять участие в поисках сокровищ, отправятся в поход на снегоступах, а также, если медведица не будет против, познакомятся с её малышом.

Новый полярий для белых медведей планируется построить к осени этого года. Сейчас в зоопарке живет четыре белых медведя: самец Норд, Самка Фриида, трехлетний медвежонок Нора и еще один медвежонок, который родился 26 ноября прошлого года.