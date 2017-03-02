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Департамент: с начала сезона от гриппа умерло рекордное количество жителей Эстонии ({{commentsTotal}})

Больница. Иллюстративная фотография. Автор: Фото: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония

В течение трех последних недель число заболеваний гриппом и другими вирусными инфекциями верхних дыхательных путей постоянно снижалось. Между тем по уточненным данным с начала сезона от гриппа скончалось рекордное количество жителей – 33 человека, сообщили в Департаменте здоровья. 

На основании данных 10 больниц с начала сезона гриппа умерли 33 пациента, из них 29 были старше 65 лет. Средний возраст умерших – 81 год.

"К сожалению, это самая высокая цифра за последние 10 лет. С одной стороны за увеличением цифры стоит сам вирус A(H3N2), который достаточно агрессивный. Однако мы также предполагаем, что это было вызвано улучшением подачи статистических данных. Теперь больше больниц передают данные и департамент располагает большей информацией", – пояснила специалист Центра гриппа Ольга Садикова службе новостей "Радио 4".

По информации Департамента здоровья, семь человек попали в отделение интенсивной терапии из домов призрения, пятеро из них скончались. Все скончавшиеся из-за гриппа входили в группу риска, никто не был вакцинирован. Основными факторами риска был возраст и хронические болезни.

Заболеваемость гриппом теперь оценивают как низкую

На прошлой неделе к врачу в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 3997 человек, 46% были дети. Основной причиной снижения количества обратившихся к врачу на прошлой неделе стал государственный праздник.

На основании зарегистрированных данных, число гриппоподобных заболеваний на прошлой неделе сократилось на 25%. Число заболеваний, вызванных вирусом гриппа снизилось на 40%. Интенсивность заболеваемости гриппом оценивают как низкую, но распространение – пока широкое.

"Мы прогнозируем, что будем регистрировать высокую заболеваемость, связанную с гриппом, где-то до середины апреля", – сказала Садикова.

Согласно данным фонда E-Tervise, с начала сезона в госпитализации из-за гриппа нуждались 1187 пациентов, из них 69% были пожилые люди и люди работоспособного возраста с 50 лет. Интенсивная терапия потребовалась 90 пациентам.

В департаменте напоминают, что если у человека старше 65 лет быстро поднимается температура, которой сопутствует слабость, кашель, насморк, боли в мышцах и суставах, ему надо при первой возможности связаться со своим врачом. А заболевшие должны оставаться дома.

Редактор: Ирина Киреева

грипп


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Департамент: с начала сезона от гриппа умерло рекордное количество жителей Эстонии

В течение трех последних недель число заболеваний гриппом и другими вирусными инфекциями верхних дыхательных путей постоянно снижалось. Между тем по уточненным данным с начала сезона от гриппа скончалось рекордное количество жителей – 33 человека, сообщили в Департаменте здоровья. 

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