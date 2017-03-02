В марте пройдут инфочасы о бесплатном изучении эстонского языка

Все чаще родители детей с родным русским языком выбирают для своих детей школу с эстонским языком обучения, отмечают в Министерстве образования. В таком случае проблем с изучением госязыка вроде нет, однако трудности могут появиться с освоением русского языка, который в эстонских школах преподают как второй иностранный.