В марте пройдут инфочасы о бесплатном изучении эстонского языка ({{commentsTotal}})
По инициативе Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA) в марте в семи городах Эстонии пройдут инфочасы, на которых будут представлены возможности по бесплатному изучению эстонского языка.
Начало каждого инфочаса в 18:00:
6 марта в НАРВЕ, Нарвский колледж Тартуского университета (Ратушная площадь 2),
7 марта в КОХТЛА-ЯРВЕ, Культурный центр, (Кескаллеэ 36),
9 марта в СИЛЛАМЯЭ, Культурный центр (ул. Кеск 24),
14 марта в ВАЛГА, Валгаский Центр культуры и интересов (ул. Кеск 1),
15 марта в ТАРТУ, школа им. Александра Пушкина (ул. Уус 54),
21 марта в ПЯРНУ, зал Пярнуской ратуши (ул. Николая 3),
28 марта в ТАЛЛИННЕ, Горуправа Ласнамяэ (ул. Палласти 54).
С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фонда.
Фонд интеграции и миграции "Наши люди" или фонд MISA был учрежден 31 марта 1998 года. Цель фонда — инициирование и поддержка деятельности, содействующей интеграционным процессам в эстонском обществе, и деятельности, связанной с миграцией.
Редактор: Дина Малова