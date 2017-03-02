Seppälä планирует закрыть в Финляндии 14 магазинов ({{commentsTotal}})
Испытывающая трудности финская сеть магазинов одежды Seppälä подала ходатайство о санации предприятия и планирует закрыть в Финляндии 14 магазинов.
После закрытия 14 магазинов, у которых истекает договор об аренде, у компании останется 78 магазинов в Финляндии и Эстонии.
Вместо части закрывающихся магазинов фирма может открыть новые, более выгодно расположенные, сказала исполнительный директор и владелица Seppälä Эвелина Мелентьеф. По ее словам, Seppälä ведет переговоры об аренде новых площадей.
Часть работников закрывающихся магазинов будет сокращена, а часть получит работу в других магазинах фирмы.
В среду Seppälä подала Хельсинскому окружному суду ходатайство о санации предприятия.
По состоянию на начало года, в Seppälä в Финляндии работали 500 человек, фирма может сократить до 45 человек. Пока точно неизвестно, сколько людей сократит фирма.
Эвелина Мелентьеф и ее супруг Тимо Мелентьеф купили Seppälä в 2015 году у Stockmann.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS