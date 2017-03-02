Швеция решила вернуть обязательный военный призыв

За рубежом

Правительство Швеции решило вернуть военный призыв, сообщила пресс-секретарь министерства обороны страны Маринетт Радебо. Она уточнила, что одна из причин – российская военная активность.

С 1 января 2018 года на службу будут призваны около 4000 юношей и девушек. Их выберут из 13 000 человек 1999 года рождения, которым предложат пройти психологические и физические тесты, передает Би-Би-Си.

Призывники будут служить 9-12 месяцев. Цель призыва – мотивировать молодежь становиться военными профессионалами и пополнять мобилизационный резерв.

В Швеции был обязательный военный призыв до 2010 года. Тогда призывали только мужчин.

Швеция не входит в НАТО, как и Финляндия, но обе страны сотрудничают с альянсом. Соседние Норвегия и Дания являются членами НАТО.

Пресс-секретарь министерства обороны Швеции также заявила, что 70% депутатов поддерживают планы правительства по укреплению вооруженных сил и более тесному военному сотрудничеству с соседними странами.

В апреле 2014 года Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия подписали документ об укреплении военного сотрудничества. Этот шаг был воспринят многими экспертами как сближение Швеции и Финляндии с НАТО.