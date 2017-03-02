Средний житель Эстонии зарабатывал в конце 2016 года 870 евро в месяц

Эстония

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, медианная выплата работникам в Эстонии в четвертом квартале 2016 года составила 870 евро в месяц брутто.

Медианная выплата означает, что 50% работников по всей стране получали зарплату и другие выплаты меньше этой суммы, и соответственно, другие 50% получали зарплату и другие выплаты больше этой суммы, сообщила в четверг, 2 марта, пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом 2015 года медианная зарплата повысилась в Эстонии на 57 евро брутто.

По состоянию на четвертый квартал 2016 года зарплату и другие выплаты получали в Эстонии 554 164 человека, что на 3100 человек меньше, чем годом ранее.

Средняя месячная медианная выплата выросла в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 663 до 716 евро.

Представленные Налогово-таможенным департаментом цифры намного отличаются в меньшую сторону от данных Департамента статистики, которые rus.err.ee уже приводил. А именно, опубликованные сегодня свежие статистические данные говорят, что средняя зарплата в четвертом квартале 2016 года составляла 1182 евро в месяц (брутто), а по итогам всего 2016 года - 1146 евро.

Налогово-таможенный департамент отмечает, что эти данные сравнивать нельзя, потому что методики расчета очень отличаются.

Департамент статистики считает среднюю зарплату, которая состоит из оплаты сдельной и повременной работы, отпускных выплат, неденежных выплат, премий и дополнительных выплат.

Налогово-таможенный департамент считает не среднюю зарплату, а различные выплаты, связанные с работой.

Кроме того, Департамент статистики учитывает только работников на полной ставке, а Налогово-таможенный департамент — всех людей, которым были сделаны какие-либо выплаты, связанные с работой.