Игорь Лысов подтвердил, что будет бороться за пост худрука в Русском театре

Культура

Нынешний художественный руководитель Русского театра Эстонии Игорь Лысов в интервью Маргарите Черняевой на "Радио 4" признался, что готов принять участие в объявленном администрацией театра конкурсе и побороться за место худрука театра. Два дня назад в своем интервью для rus.err.ee он заявил, что еще только подумывает об участии в конкурсе.

Лысов отметил, что ему неприятно читать комментарии о том, что он испугался участвовать в конкурсе.

"В своем возрасте я прошел столько конкурсов — я был альпинистом и спортсменом — я знаю, что это такое. Неприятно слышать, что я – родившийся в Сибири – трусливый человек. Для меня это только азарт. На самом деле конкурса я не боюсь", - заверил он.

Худрук отметил, что находится в хороших взаимоотношениях с труппой театра. "Мы только начали работать и только сейчас у нас начинает немножко получаться", - добавил Лысов.

Он подчеркнул, что единственное, чего он хотел — проведения конкурса с пользой для театра.

"Претенденты могли бы предварительно поставить спектакль, чтобы театр знал, кого покупает, чтобы это не был кот в мешке. Только на это я сильно уповал. Неправильно проводить конкурс вот так по бумажкам и все".

В начале февраля Лысов в интервью для "Радио 4" категорично заявил, что участвовать в конкурсе не станет, а 5 сентября, когда завершится срок действия его трудового договора, покинет Эстонию.

Игорь Лысов стал худруком Русского театра в 2014 году, заключив трудовое соглашение сроком на три года.