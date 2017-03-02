В Турба вновь заговорили о необходимости реанимировать железную дорогу ({{commentsTotal}})
Руководители ряда самоуправлений Харьюского уезда просят премьер-министра Юри Ратаса найти финансы на восстановление железнодорожного сообщения между Рийзипере и Турба.
Главы волостей Керну, Нисси, Сауэ, а а также города Сауэ просят правительство найти средства на возобновление движения электричек между Рийзипере и Турба еще до того, как государство приступит к строительству магистрали Rail Baltica.
Восстановление железнодорожного сообщения на 6-километровом участке они называют социально-экономически выгодным.
Движение поездов между Рийзипере и Хаапсалу (на этом отрезке находится и поселок Турба) было закрыто 22 года назад. После этого регулярно возникают разговоры о необходимости его восстановления.
Редактор: Сергей Михайлов