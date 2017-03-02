Спринтерскую гонку в Пхенчане выиграла Дальмайер, Кадри Лехтла - 69-я

Немка Лаура Дальмайер стала победительницей спринтерской гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в южнокорейском Пхенчхане. Лучшей из эстонских спортсменок стала Кадри Лехтла. Она пришла к финишу 69-й.

Дальмайер преодолела дистанцию в 7,5 км за 20 минут 43,7 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф, третьей стала француженка Анаис Шевалье.

Вышли на старт и три эстонские стреляющие лыжницы. Из них лучшей оказалась Кадри Лехтла. С одним промахом она отстала от победителя на 3.06,7 и заняла 69-е место.

Грете Гайм финишировала 87-й, Кристель Вийгипуу - 91-й.