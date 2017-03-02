В Рийгикогу обсудят роль участников Освободительной войны в истории Эстонии

Во вторник, 7 марта, на открытом заседании правовая комиссия Рийгикогу обсудит роль Эстонского союза участников Освободительной войны в истории Эстонии и возможную реабилитацию участников Освободительной войны.

Историки Яак Валге и Арт Йохансон выступят перед комиссией с докладом на тему "О политических репрессиях авторитарного режима в Эстонии в период с 1934 по 1940 гг."» и представят свою правовую оценку событиям, сообщила в четверг, 2 марта, пресс-служба парламента.

"На мой взгляд, крайне важно выслушать мнения историков до того, как перейти к какой-либо декларации и решению. Такие публичные слушания проходят впервые. Они помогут восстановить часть малоизвестных страниц истории", – сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

По его словам, после получения обзора истории комиссия обсудит оценку, которую можно было бы дать произошедшим почти 80 лет тому назад событиям, и возможную реабилитацию участников Освободительной войны.

Открытое заседание начнется в 13:40. Прямую трансляцию можно посмотреть в интернете на сайте Рийгикогу.

Эстонский союз участников Освободительной войны был основан в 1933-м году. Его предшественником был основанный в 1929-м году Эстонский центральный союз участников Освободительной войны. В 1934-м и 1936-м многие руководители этого движения были арестованы.