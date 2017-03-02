Выход на лед Теплого и Псковского озер опасен для жизни

Из-за установившейся в Эстонии плюсовой температуры лед Теплого и Псковского озер стал настолько тонким, что не выдерживает вес человека. Поэтому выход на лед этих озер запрещен.

"Пограничники, патрулирующие на озерах, видят, каким тонким стал лед за последние дни из-за изменившихся погодных условий. Если лед на Чудском озере еще достаточно крепкий, то выход на лед Теплого и Псковского озер мы вынуждены ограничить с 3 марта, чтобы никто не рисковал и не подвергал опасности свои жизнь и здоровье", – сказал старший комиссар Лыунаской префектуры Марек Клаус.

Изменений, касающихся выхода на лед Чудского озера, сейчас нет, то есть любители рыбной ловли могут выходить на лед Чудского озера как пешком, так и на мотосанях или квадроциклах.

"Желающим выехать на лед на транспортном средстве следует основательно взвесить все плюсы и минусы, лучше выйти на лед пешком. В любом случае, передвигаясь по льду, следует быть очень внимательным, так как в условиях плюсовой температуры состояния льда меняется постоянно, а подледное течение очень быстро делает лед все тоньше", – добавил Клаус.